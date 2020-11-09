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Найдорожчі міста світу: на
1 місці три (інфографіка)

Найдорожчі міста світу: на 1 місці три (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:32

Найдорожчі міста світу: на 1 місці три (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У французькій столиці найвища вартість життя в світі.

Дивися повний текст Найдорожчі міста світу: на 1 місці три (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:41

Ну-ну. Пускай в Лагос поедут
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