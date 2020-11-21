Зарплати в Україні для бюджетників перерахують після підвищення прожиткового мінімуму у грудні.
Дивися повний текст Українцям перерахують зарплати через новий прожитковий мінімум.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 22:26
Українцям перерахують зарплати через новий прожитковий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям перерахують зарплати через новий прожитковий мінімум.
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:37
Так украинцам? Или всё же бюджетникам?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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