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Українцям перерахують зарплати
через новий прожитковий...

Українцям перерахують зарплати через новий прожитковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:26

Українцям перерахують зарплати через новий прожитковий...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати в Україні для бюджетників перерахують після підвищення прожиткового мінімуму у грудні.

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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:37

Так украинцам? Или всё же бюджетникам?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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