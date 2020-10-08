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Інвестори все частіше віддають перевагу біткойну, а не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:15
Пропонуємо до обговорення:
Новини про вакцини проти COVID-19 призвели до помітних змін у вподобаннях інвесторів. Аналітики Deutsche Bank вказали на «драматичну» розбіжність динаміки золота і біткойна.
Дивися повний текст Інвестори все частіше віддають перевагу біткойну, а не золоту - Deutsche Bank
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:15
Это не инвесторы, это миллениалы.
Которые путают средство сбережения, и средство для отмывания\безкомиссионого перевода финсредств.
В Голландии луковицы тюльпанов тоже были средством сбережения и спекуляции.
В сухом остатке после битковой пирамиды останется пепел от электростанций и груда электроники.
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