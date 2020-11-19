Вакансії з мінімальною зарплатою в Україні та Європі

Додано: Пон 23 лис, 2020 13:28

У них минималка и у нас это разные понятия. Но наши люди туда едут явно не за минималкой. И работать в полторы смены спокойно соглашаются. Главное заработать действительно приличные деньги. А вот что дальше?

Всю жизнь так не проживешь. Менять койку в квартире на полноценное даже арендное жилье (чтобы перевезти семью) - это работать в 0, уже не отложишь. А вечная аренда им и здесь доступна была, но хотелось большего. Шило на мыло получается. А ипотека там на 20 лет даже под 4% - это тройная переплата. Вот и думают что дальше. .