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Євросоюз почав закупівлю роботів
для дезінфекції лікарень

Євросоюз почав закупівлю роботів для дезінфекції лікарень
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 07:35

Євросоюз почав закупівлю роботів для дезінфекції лікарень

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія (ЄК) оголосила в понеділок про початок закупівлі 200 дезінфікуючих роботів.

Дивися повний текст Євросоюз почав закупівлю роботів для дезінфекції лікарень.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:36

Распил корона-бабла - не только украинская фишка.

Верной дорогой идёте, товарищи (с)
vitaliy_berdinskikh
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