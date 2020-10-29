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Переваги переходу на програмні
РРО (е-чеки) для ритейлу

Переваги переходу на програмні РРО (е-чеки) для ритейлу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:39

Переваги переходу на програмні РРО (е-чеки) для ритейлу

Пропонуємо до обговорення:
Іноді фіскальні реєстратори можуть стати «золотими», каже експерт.

Дивися повний текст Переваги переходу на програмні РРО (е-чеки) для ритейлу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:39

а где аппараты по 30000 гривен, автор живет в другой стране, наверно в Норвегии
grig90vic
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:36

grig90vic
А вы как давно покупали?
Это реальные цены на РРО (фискальный регистратор) типа Марии и т.д.
Вопрос, а могут ли юрлица отказаться от аппаратных РРО в пользу программных?
Ведь аппаратные обязательно менять каждые (5-?) сколько-то там лет...
dymych_777
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