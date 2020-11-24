RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки платять за газ в
Україні і в країнах ЄС

Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:19

У них пенсия минималочка 650 евро и МРОТ 500-1560 евриков и ето по 1000 евро в сре днем на почти три десятка стран .
17000 гр зарплата минимальная будет нормально пока.
olegovdey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:59

Что такое минимальная плата за распределение (доставку) газа?

В прошлом году широко обсуждали тему заказанной мощности для клиентов с нулевым потреблением газа. Для них в марте ввели минимальную плату за доставку газа, рассчитанную НКРЕКУ по нормам потребления газа.

С 2021 года аналогичный платеж введен и для тех, кто использует газ минимально. Если клиент пользуется только газовой плитой и потребил в прошлом газовом году 15 куб. м газа – его заказанную мощность Регулятор установил на уровне 39 куб. м/год. В течение года он оплатит доставку 39 куб. м газа.

Для клиентов с газовой плитой и колонкой минимальная заказанная мощность составит 126 куб. м газа. Если домохозяйство потребило менее 100 куб. м газа в газовый год – оно оплатит доставку 126 куб. м в течение года.

Новые тарифные условия достаточно прозрачны и выгодны каждому

Посмеяться можно тут
https://www.ukr.net/news/details/jekonomika/82032614/1/
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 882
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:59

  andrein написав:...
Если клиент пользуется только газовой плитой и потребил в прошлом газовом году 15 куб. м газа – его заказанную мощность Регулятор установил на уровне 39 куб. м/год. В течение года он оплатит доставку 39 куб. м газа.

Для клиентов с газовой плитой и колонкой минимальная заказанная мощность составит 126 куб. м газа.

...
Посмеяться можно тут
...

Не заметил в тексте слова "лопата"...
В принципе -- ожидаемое решение -- если посмотреть на остальные "абонки": телефон/мобильный/интернет.
Ну и наконец-то вывели ССЗБ (которые газом не пользуются, но подключение зачем-то держат) из серой зоны -- раньше им приходилось отфонарные кубы раз в квартал передавать -- сейчас можно не заморачиваться.
_hunter
 
Повідомлень: 3104
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ціни на "коронавірусні" тести завищені в... 1, 2
R2 » Вів 24 лис, 2020 12:52
13 877
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 10:06
_hunter
У МОЗ повідомили, скільки людей вже оштрафували за...
R2 » Чет 26 лис, 2020 09:45
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 09:45
0mage0
Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в... 1, 2
R2 » Сер 25 лис, 2020 10:38
15 1178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 09:09
dotster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.