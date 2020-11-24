Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС

У них пенсия минималочка 650 евро и МРОТ 500-1560 евриков и ето по 1000 евро в сре днем на почти три десятка стран .
17000 гр зарплата минимальная будет нормально пока.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:19
У них пенсия минималочка 650 евро и МРОТ 500-1560 евриков и ето по 1000 евро в сре днем на почти три десятка стран .
17000 гр зарплата минимальная будет нормально пока.
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:59
Что такое минимальная плата за распределение (доставку) газа?
В прошлом году широко обсуждали тему заказанной мощности для клиентов с нулевым потреблением газа. Для них в марте ввели минимальную плату за доставку газа, рассчитанную НКРЕКУ по нормам потребления газа.
С 2021 года аналогичный платеж введен и для тех, кто использует газ минимально. Если клиент пользуется только газовой плитой и потребил в прошлом газовом году 15 куб. м газа – его заказанную мощность Регулятор установил на уровне 39 куб. м/год. В течение года он оплатит доставку 39 куб. м газа.
Для клиентов с газовой плитой и колонкой минимальная заказанная мощность составит 126 куб. м газа. Если домохозяйство потребило менее 100 куб. м газа в газовый год – оно оплатит доставку 126 куб. м в течение года.
Новые тарифные условия достаточно прозрачны и выгодны каждому
Посмеяться можно тут
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:59
Не заметил в тексте слова "лопата"...
В принципе -- ожидаемое решение -- если посмотреть на остальные "абонки": телефон/мобильный/интернет.
Ну и наконец-то вывели ССЗБ (которые газом не пользуются, но подключение зачем-то держат) из серой зоны -- раньше им приходилось отфонарные кубы раз в квартал передавать -- сейчас можно не заморачиваться.
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