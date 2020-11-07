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Президент пообіцяв бізнесу
анулювати податкові борги та...

Президент пообіцяв бізнесу анулювати податкові борги та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:32

Президент пообіцяв бізнесу анулювати податкові борги та...

Пропонуємо до обговорення:
Глава держави заявив, що податкові борги сумою до 3060 грн будуть анульовані для 4 млн громадян України.

Дивися повний текст Президент пообіцяв бізнесу анулювати податкові борги та компенсувати ЄСВ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:32

А я как дурак платил налоги :( Ну что за страна ? Почему нельзя просто на 1 или 2 месяца освободить от налогов, предупредив об этом ЗАРАНЕЕ ?
Igorten
 
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Получается, что COVID 19 приравняли с форс-мажором, а АТО нет. Хотя суть одна - невозможность осуществлять предпринимательскую деятельность и получать доход
sbitnev_pavel
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