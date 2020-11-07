Глава держави заявив, що податкові борги сумою до 3060 грн будуть анульовані для 4 млн громадян України.
Дивися повний текст Президент пообіцяв бізнесу анулювати податкові борги та компенсувати ЄСВ.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:32
Президент пообіцяв бізнесу анулювати податкові борги та...
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Дивися повний текст Президент пообіцяв бізнесу анулювати податкові борги та компенсувати ЄСВ.
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:32
А я как дурак платил налоги :( Ну что за страна ? Почему нельзя просто на 1 или 2 месяца освободить от налогов, предупредив об этом ЗАРАНЕЕ ?
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:19
Получается, что COVID 19 приравняли с форс-мажором, а АТО нет. Хотя суть одна - невозможность осуществлять предпринимательскую деятельность и получать доход
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