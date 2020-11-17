Пакет допомоги бізнесу, анонсований президентом Володимиром Зеленським, буде профінансований з Фонду боротьби з COVID-19.
Дивися повний текст У Президента розповіли, де візьмуть гроші на анонсовані виплати бізнесу.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:26
У Президента розповіли, де візьмуть гроші на анонсовані...
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Дивися повний текст У Президента розповіли, де візьмуть гроші на анонсовані виплати бізнесу.
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:26
Где деньги берете? "В тумбочке", как говорил Янукович.
Хотя если ЗЕ возьмет из ковид-фонда, то правильней будет сказать "В аптечке".
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:32
А случайно не в Европейском Банке Реконструкции и Развития одолжили 300 млн. для этих целей?
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