Про це розповів представник президента в Конституційному Суді України, нардеп Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст До Ради цього тижня внесуть новий закон про відповідальність за неправду в деклараціях.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:29
До Ради цього тижня внесуть новий закон про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До Ради цього тижня внесуть новий закон про відповідальність за неправду в деклараціях.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:29
А какое наказание предусматривается для тех, кто не сажает, а шантажирует неправильно указавших в декларациях свои миллионы?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|