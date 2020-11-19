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До Ради цього тижня
внесуть новий закон про...

До Ради цього тижня внесуть новий закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:29

До Ради цього тижня внесуть новий закон про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів представник президента в Конституційному Суді України, нардеп Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Дивися повний текст До Ради цього тижня внесуть новий закон про відповідальність за неправду в деклараціях.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:29

А какое наказание предусматривается для тех, кто не сажает, а шантажирует неправильно указавших в декларациях свои миллионы?
p_a_l
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