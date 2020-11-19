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Як бізнес пропонує компенсувати
“карантин вихідного дня”...

Як бізнес пропонує компенсувати “карантин вихідного дня”...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:02

Як бізнес пропонує компенсувати “карантин вихідного дня”...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики запропонували власний комплекс для компенсації “карантину вихідного дня” бізнесу.

Дивися повний текст Як бізнес пропонує компенсувати “карантин вихідного дня” у грудні.
R2
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