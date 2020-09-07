Про це сказав заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє прес-служба КМДА.
Дивися повний текст Жителі Русанівських Садів заважають будувати Подільсько-Воскресенський міст - КМДА.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:27
Жителі Русанівських Садів заважають будувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Жителі Русанівських Садів заважають будувати Подільсько-Воскресенський міст - КМДА.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:27
1. Жители садов протестуют не против моста, а против съезда на двухполосную!!! Центральную улицу с выездом к метро Левобережная. уже сейчас в районе метро Левобережная целый день огромные пробки.
2. Подрядчик не выполняет соглашение по ремонту Центральной улицы и пытается пустить по ней 60 т самосвалы, что приведет к ее полному разрушению.
3. Центральная улица всегда числилась проездом к садовым участкам. в коммунальную собственность ее срочно перевели совсем недавно. За все годы, с 1957, город ее никогда не ремонтировал. это делалось за счет садоводов.
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