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67% студентів технічних
факультетів планують будувати...

67% студентів технічних факультетів планують будувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 09:40

67% студентів технічних факультетів планують будувати...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Yalantis провела тур десятьма університетами України в Дніпрі, Києві та Львові, щоб розказати першокурсникам конкретніше про діапазон спеціальностей в IT і дати поради з отримання першого оферу.

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67% студентів технічних факультетів планують будувати кар'єру в Україні, стільки ж обрали IT через можливість віддаленої роботи: опитування
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 09:40

удалёнка, высокая зп и бесконечное раздувание штата программеров закончилось с началом кризиса. Сейчас джунам/миддлам будет тяжко
oknerbob
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:07

  oknerbob написав:удалёнка, высокая зп и бесконечное раздувание штата программеров закончилось с началом кризиса. Сейчас джунам/миддлам будет тяжко

То ли дело в ХХХ (любая украинская местная професия) -- там джунам/миддлам будет как сыру в масле :lol:
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