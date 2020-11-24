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Російський Сбербанк програв суд за бренд в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:43
Пропонуємо до обговорення:
Законним власником торгової марки "Сбербанк" на території України є український державний Ощадбанк. Такий висновок зробив Верховний Суд, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:43
Ахахах, оце "віджали", як вам такоє, Сколково?))
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nighthawk5
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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