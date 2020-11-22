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5 причин для обов'язкового
переходу з ЄП на загальну систему

5 причин для обов'язкового переходу з ЄП на загальну систему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:57

5 причин для обов'язкового переходу з ЄП на загальну систему

Пропонуємо до обговорення:
Податківці назвали 5 основних причин, коли платники ЄП зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування.

Дивися повний текст 5 причин для обов'язкового переходу з ЄП на загальну систему.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:57

Вот как раз в общую и хотят всех упрощенцев согнать. И это сейчас происходить. Очень медленно происходить. Чтобы случайно люлей от мелких не отгрести.
p_a_l
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