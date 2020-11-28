Українцям за законом повинні встановлювати індивідуальний газовий лічильник безкоштовно.
Дивися повний текст Українців без лічильників можуть відключити від газу: як отримати прилад безкоштовно.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24
Українців без лічильників можуть відключити від газу: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців без лічильників можуть відключити від газу: як отримати прилад безкоштовно.
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24
Как то странно. Всех вгоняют в счетчики. Возможно хотят потом что то намутить
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:03
Re: Українців без лічильників можуть відключити від газу: як
Утвердите процедуру возмещения к закону, за установленные с 2017 года счетчики за свои средства, принятому Кабмином 3 года назад.
То, что украинцы получают "прибор" каждый день, давно уже не новость.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 08:13
Ну это как со счетчиками воды было- один в один стопудово! Сначала кричали, что экономия дикая, а теперь ванную принять 20 гривен стоит. Двум людям 40 соответственно. То есть в месяц 1200 гривен только на купание по счетчикам. А я вот летом в жару, пока счетчиков не было, пока покращення не наступило, и по несколько раз в день любил ванную принимать. А теперь ходи воняй или тысячи из кармана отслюнявливай. Это не говоря про мытьё посуды, уборки, простое мытьё рук, умывание, чистку зубов и тд. С газом будет то же самое- сто процентов! Потом каждый нагретый чайник будет по карману бить, а борщ будет дешевле купить, чем приготовить.
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:54
Как такое можно писать? В то же время украинцы могут установить счетчик газа самостоятельно. В этом случае, согласно закону, все расходы должен компенсировать облгаз. Правда, механизм такого возмещения пока отсутствует. Можно поставить, но как потом компенсировать расходы - хз )
Додано: Нед 29 лис, 2020 19:31
New, давайте не путать теплое с мягким.
Приведите расчеты, по которым семья из 4-х человек, в квартире, по счетчику, платит за газ больше, чем без оного.
А то пока только эмоции, ничем не подкрепленные.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:07
А что не так? -- бабки вернут, но "когда-то". Чем это принципиально отличается от "бесплатный счетчик поставят, но когда-то" -- вопрос. Зато _уже сейчас_ оплачивать придется только свое потребление и не думать "повысят нормы или понизят".
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:10
Был коллега на одной из прошлых работ. Так вот у него была технология. Они мыли посуду, все работы по кухне делали, потом эту воду сливали и принимали по очереди ванную, после чего водой сливали в туалете. Вот это покращення, берите на вооружение, отдаю бесплатно для украинских реалий. Могу дать телефон рационализатора для консультаций.
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