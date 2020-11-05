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Одержувачі субсидій не відчують
зростання тарифів на...

Одержувачі субсидій не відчують зростання тарифів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:02

Одержувачі субсидій не відчують зростання тарифів на...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики вважають, що в разі підвищення тарифів на електроенергію для населення одержувачі субсидій на оплату житлово-комунальних послуг не відчують збільшення платіжок.

Дивися повний текст Одержувачі субсидій не відчують зростання тарифів на світло - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:02

Тариф давно не повышался, и , очевидно, что должен поменяться. Но как же поет Минсоцполитики. Когда всю эту махинацию затевали, помнится, Яценюк клялся, что люди не будут платить ни копейки больше - все компенсируют. После этого несколько раз уменьшали нормы, придумывали платежи за транспортировку и т.д. Реально размеры субсидии понизили раз в пять. Теперь вот не пострадаете, если повысят электричество. Система субсидий привела к массовым неплатежам, когда люди с белой зарплатой вынуждены платить за услуги в 2-3 раза выше их реальной цены. Надо обеспечить нормальные цены на услуги, учитывая цену на собственный украинский газ. А то получается, что платим за российский газ по европейским ценам + , а многим украинцам подают собственный низкокалорийный газ, с примесями азота.
ygn
 
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