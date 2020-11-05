НБУ розробив нові вимоги до договорів щодо споживчого кредиту, депозиту, відкриття рахунку.
Дивися повний текст НБУ змінив вимоги до договорів про кредити, депозити і рахунки.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09
НБУ змінив вимоги до договорів про кредити, депозити і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ змінив вимоги до договорів про кредити, депозити і рахунки.
Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09
Кредит должен выдаваться конкретному лицу с проверкой сразу его телефонного номера.исключить других лиц,как гарантов возврата кредита.а если указывается гарант,то только в его присуствии и наличии документов,подтверждающих его личность с отражением данных в договоре о кредите.хотя первый вариант исключает мошеничество работников самих банков.запретить выдачу кредитов в бытрых грошах и др.с указанием номеров телефонов других лиц и только при наличии подтверждающих документов этого лица.хватит людей доводить до суицида,нервных стрессов и смерти,не имеющих никакого отношения к кредиту.запретить звонки из кредитных отделов,организаций,предлогающих кредит
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