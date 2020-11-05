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НБУ змінив вимоги до договорів
про кредити, депозити і...

НБУ змінив вимоги до договорів про кредити, депозити і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09

НБУ змінив вимоги до договорів про кредити, депозити і...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ розробив нові вимоги до договорів щодо споживчого кредиту, депозиту, відкриття рахунку.

Дивися повний текст НБУ змінив вимоги до договорів про кредити, депозити і рахунки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09

Кредит должен выдаваться конкретному лицу с проверкой сразу его телефонного номера.исключить других лиц,как гарантов возврата кредита.а если указывается гарант,то только в его присуствии и наличии документов,подтверждающих его личность с отражением данных в договоре о кредите.хотя первый вариант исключает мошеничество работников самих банков.запретить выдачу кредитов в бытрых грошах и др.с указанием номеров телефонов других лиц и только при наличии подтверждающих документов этого лица.хватит людей доводить до суицида,нервных стрессов и смерти,не имеющих никакого отношения к кредиту.запретить звонки из кредитных отделов,организаций,предлогающих кредит
cit_pantel_13_03
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