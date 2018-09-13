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Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лис, 2020 09:59
Пропонуємо до обговорення:
На платформі Kickstarter запущена кампанія зі збору коштів, необхідних для випуску портативного ультрафіолетового дезинфектора для мобільних гаджетів.
Дивися повний текст Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива
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R2
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Додано: Нед 29 лис, 2020 14:22
Молодец. Не словом а делом.
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yama
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Додано: Нед 29 лис, 2020 14:26
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Нед 29 лис, 2020 16:20
интересно, каким образом чаевые официанту помогут ресторану?
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fiona98
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Додано: Нед 29 лис, 2020 19:13
Чоловік прийшов у ресторан, випила пиво і попросила чек
Моя твою не розуміти.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:19
Наши жалобы 20 гривен не всегда на чай дадут
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kxkua88
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:06
kxkua88 написав:
Наши жалобы 20 гривен не всегда на чай дадут
Не знаю кто как, но всегда оставляю минимум 10 процентов от чека чаевых.и думаю многие так делают.
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alexeyber
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:46
kxkua88 написав:
Наши жалобы 20 гривен не всегда на чай дадут
Нашим жлобам даш 20 гривен на тебя посмотрят как на лоха. Лучше ничего не давать пусть смотрят как на жлоба.
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Ratatui
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