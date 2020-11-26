Ринок лабораторного тестування став одним з найбільш зростаючих в Україні та світі в 2020 році.
Дивися повний текст Скільки коштують ПЛР-тести в лабораторіях Києва (інфографіка).
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Додано: Пон 30 лис, 2020 00:21
Скільки коштують ПЛР-тести в лабораторіях Києва...
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Дивися повний текст Скільки коштують ПЛР-тести в лабораторіях Києва (інфографіка).
Додано: Пон 30 лис, 2020 00:21
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