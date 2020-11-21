У наступному році в уряді планують підвищувати пенсії в кілька етапів
Дивися повний текст Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лис, 2020 00:57
Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж.
Додано: Пон 30 лис, 2020 00:57
Чому мені потрібно 35 років для підняття пенсійної виплати,я заробив свій стаж ще до 1992 року, коли потрібно було мати стаж 25 років в мене 31,я інвалід 1ї групи,коли всім піднімають пенсію, а мені ні бо немає 35 років, а якщо добавляють то копійки.
.Поможіт розібратись.
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:29
Re: Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж
Мне не совсем понятно с покупкой тажа... 44% от минималки.. НО если я хочу купить стаж за 2000 год например то мне платить от ТОЙ минималки или от нынешней?
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:57
|