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У Зеленського назвали три найбільші блоки підтримки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Українська влада напрацювала три блоки підтримки бізнесу в умовах пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст У Зеленського назвали три найбільші блоки підтримки бізнесу в умовах карантину
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:53
Не поднимать налоги — это поддержка?
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sasch