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Кабмін визначився з остаточними
датами введення локдауну...

Кабмін визначився з остаточними датами введення локдауну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:34

Кабмін визначився з остаточними датами введення локдауну...

Пропонуємо до обговорення:
Жорсткі обмеження почнуть діяти від 24 грудня і триватимуть до 15 січня.

Дивися повний текст Кабмін визначився з остаточними датами введення локдауну - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:34

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