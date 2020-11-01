У Міністерстві інфраструктури України готуються ввести певні зміни для водіїв у 2021 році.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури анонсували низку змін для водіїв на 2021 рік.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:34
У Мінінфраструктури анонсували низку змін для водіїв на...
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Дивися повний текст У Мінінфраструктури анонсували низку змін для водіїв на 2021 рік.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:34
Бред коррупционера.Как может до сих пор работать чиновник погрязший в коррупции и опозоривший государство.
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