Про це написав голова ради НБУ Богдан Данилишин в FACEBOOK.
Дивися повний текст Данилишин прокоментував ставки за депозитами.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:04
Данилишин прокоментував ставки за депозитами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин прокоментував ставки за депозитами.
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:04
Если ликвидность в банковском секторе высокая, то какого раздается рефинанс? Смахивает на скрытую эмиссию - НБУ раздает рефинанс, чтобы банки наращивали портфель ОВГЗ.
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:16
Re: Данилишин прокоментував ставки за депозитами
Так никто особо и не скрывает. Зеленый говорил же, что вы бедно живёте потому что гривна не 30 за доллар. Да и напечатать всем "счастья" проще, чем учиться хотябы азам экономики.
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