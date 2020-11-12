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Данилишин прокоментував
ставки за депозитами

Данилишин прокоментував ставки за депозитами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:04

Данилишин прокоментував ставки за депозитами

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав голова ради НБУ Богдан Данилишин в FACEBOOK.

Дивися повний текст Данилишин прокоментував ставки за депозитами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:04

Если ликвидность в банковском секторе высокая, то какого раздается рефинанс? Смахивает на скрытую эмиссию - НБУ раздает рефинанс, чтобы банки наращивали портфель ОВГЗ.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:16

Re: Данилишин прокоментував ставки за депозитами

Так никто особо и не скрывает. Зеленый говорил же, что вы бедно живёте потому что гривна не 30 за доллар. Да и напечатать всем "счастья" проще, чем учиться хотябы азам экономики.
intrastranger
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