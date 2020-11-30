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Посилення карантину: "слуга народу" розповів, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:31
Пропонуємо до обговорення:
Посилення карантину і запровадження жорсткого локдауну в Україні передбачатиме закриття всіх об'єктів, окрім критичної інфраструктури, і обмеження роботи транспорту. Також будуть обмежені масові заходи навіть на свіжому повітрі.
Дивися повний текст Посилення карантину: \"слуга народу\" розповів, що закриють під час локдауну
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R2
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:31
Что касается транспорта – международное авиасообщение нет смысла закрывать, потому что мы вводим локдаун, чтобы уменьшить накопление людей в каких-то местах. Если люди могут себе позволить поехать где-то на отдых, то это же уменьшение концентрации людей здесь на месте – это тоже даст возможность разорвать цепь. - я так понимаю для себя любимых оставили? ур** зеленые
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ruslan42212
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:18
Мозгов и желания на увеличение койко-мест не хватило... Деньги были (выделенные ЕС на борьбу с вирусом), а может еще и есть, просрали на дороги перед местными выборами по 2х цене даже относительно прошлых лет (также в новостях сегодня видел). Ну молодцы, мистеры ЛохДауны!
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fdv_touch
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:42
Работать на работе можно будет только дистанционно
Я работаю на производстве. Всего сотрудников примерно 6 человек. В самом цеху максимум я и напарник, даже начальник не всегда к нам заходит. Клиентов у нас нет и быть не может. Зачем закрывать такие предприятия?
И кстати после того, как я почти месяц сидел дома за свой счёт (25 марта-22 апреля), я понял одну вещь: этот карантин лохотрон и отмывка денег. Здравого смысла в нём не более 30-40%, всё остальное... ну вы поняли.
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Sanyok77
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:51
Sanyok77 написав:Работать на работе можно будет только дистанционно
Я работаю на производстве. Всего сотрудников примерно 6 человек. В самом цеху максимум я и напарник, даже начальник не всегда к нам заходит. Клиентов у нас нет и быть не может. Зачем закрывать такие предприятия?
И кстати после того, как я почти месяц сидел дома за свой счёт (25 марта-22 апреля), я понял одну вещь: этот карантин лохотрон и отмывка денег. Здравого смысла в нём не более 30-40%, всё остальное... ну вы поняли.
Такие -- наверное смысла нет. Но как "их" отличать? -- после появления хоть каких-то формальх критериев для разделения все, вот реально _все_ сразу заявят "а нас закрывать тоже смысла нет". И что делать? -- каждый день проверки соответствия устраивать?
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_hunter
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