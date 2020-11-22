Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
Дивися повний текст Кличко: Мешканці Русанівських садів зривають терміни зведення Подільсько-Воскресенського мосту (відео).
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:51
Кличко: Мешканці Русанівських садів зривають терміни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко: Мешканці Русанівських садів зривають терміни зведення Подільсько-Воскресенського мосту (відео).
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:51
Для таких действий у Кличка есть бригада под названием Нацкорпус.
Или это не в их интересах?
Или мост строится только перед выборами?
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