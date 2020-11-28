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Одержувачів субсидій мають
намір перевірити (методика)

Одержувачів субсидій мають намір перевірити (методика)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:13

Одержувачів субсидій мають намір перевірити (методика)

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів підготувало Методику верифікації житлових субсидій.

Дивися повний текст Одержувачів субсидій мають намір перевірити (методика).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:13

Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или предоставления жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Документ определяет методы выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.


Ну вот если вы, дятлы, все реестры уже свели и в состоянии сразу видеть все что нужно, то зачем этот колхоз с пост-верификациями?

Элементарно же напрашивается простая схема: человек подает заявку и все, никаких бумаг и справок.
Далее, вся нужная информация о нем проверяется по реестрам на этапе принятия решения о назначении помощи, и - либо заявка одобряется, - либо нет.

Зачем армию проверяющих постфактум создавать, если не с целью очередных махинаций?
Долбаные колхозники :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:39

  EKO написав:Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или предоставления жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Документ определяет методы выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.


Ну вот если вы, дятлы, все реестры уже свели и в состоянии сразу видеть все что нужно, то зачем этот колхоз с пост-верификациями?

Очевидно же: потому, что еще не все "реестры" уже свели и не в состоянии сразу видеть все что нужно.
Даже в Штатах ихний IRS постоянно проводит всякие проверки да верификации, хотя казалось бы...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:06

А вот и простое решение проблемы. Тарифы можно не поднимать. Вместо этого, отменить все льготы и субсидии, заодно сократить кучу бюрократов, которые распределяют, считают и "осваивают" народные деньги.
sveneld83
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:16

  sveneld83 написав:А вот и простое решение проблемы. Тарифы можно не поднимать. Вместо этого, отменить все льготы и субсидии, заодно сократить кучу бюрократов, которые распределяют, считают и "осваивают" народные деньги.

А как будут воровать через прокачку средств субсидирования из бюджета монополистам?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:47

Re: Одержувачів субсидій мають намір перевірити (методика)

Теперь система верификации, "отточенная" на переселенцах отсечет и остальных социально незащищенных. Методика простая: подаешь заявление на помощь - тебя предупреждают, что прийдет проверка. Никто не приходит и пособие не назначают. Почему? Мы подали заявку на проверку вас в орган.... и оттуда пришел ответ, что вас на месте не оказалось. Снова подаешь заявку. И так до бесконечности, пока не получишь решение суда в свою пользу. Хождение по судам то еще удовольствие. многие предпочтут тупо не платить.
konsts1174
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:08

  _hunter написав:Очевидно же: потому, что еще не все "реестры" уже свели и не в состоянии сразу видеть все что нужно.
Даже в Штатах ихний IRS постоянно проводит всякие проверки да верификации, хотя казалось бы...

Ну так может государству стоит активно приложить усилия в направлении "свести и сразу видеть все что нужно" (тем более, что сверяясь по этим же самым базам и собрались ̶к̶о̶ш̶м̶а̶р̶и̶т̶ь̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶ ̶ верификационные проверки устраивать), чем придумывать ̶р̶а̶з̶н̶ы̶е̶ ̶с̶х̶е̶м̶ы̶ ̶"методики" как кормить очередную армию ̶т̶р̶у̶т̶н̶е̶й̶ проверяющих этих самых 4 миллиона субсидиантов?
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:45

  EKO написав:
  _hunter написав:Очевидно же: потому, что еще не все "реестры" уже свели и не в состоянии сразу видеть все что нужно.
Даже в Штатах ихний IRS постоянно проводит всякие проверки да верификации, хотя казалось бы...

Ну так может государству стоит активно приложить усилия в направлении "свести и сразу видеть все что нужно" (тем более, что сверяясь по этим же самым базам и собрались ̶к̶о̶ш̶м̶а̶р̶и̶т̶ь̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶ ̶ верификационные проверки устраивать), чем придумывать ̶р̶а̶з̶н̶ы̶е̶ ̶с̶х̶е̶м̶ы̶ ̶"методики" как кормить очередную армию ̶т̶р̶у̶т̶н̶е̶й̶ проверяющих этих самых 4 миллиона субсидиантов?

Может и стоит. Может и не стоит. И уж точно не диванным экспертам это стоит предлагать...
На всякий случай повторюсь: это даже в Штатах не удалось сделать (про Европы молчим). Нечто похожее получилось сделать в Китае с ихней поголовной слежкой. Нужно ли нам такое? -- или пусть уж субсидиантов кошмарят?..
_hunter
 
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