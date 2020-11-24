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Борг "Укрзалізниці" перед ЄБРР пропонують конвертувати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Колишній заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довгань пропонує віддати 10% акцій АТ "Укрзалізниця" Європейському банку реконструкції та розвитку, звільнивши компанію від обслуговування фінансових боргів.
Дивися повний текст Борг \"Укрзалізниці\" перед ЄБРР пропонують конвертувати в акції
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:23
Механизм такой не рабочий, что его уже 30 лет разваливают, а он существует и работает
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:03
То же можно сделать с долгами Украины. Или уже сделали?
Таджикистан аналогично рассчитался с Китаем
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