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Шахтарям виплатять 1,4 мільярда
зарплатних боргів - Шмигаль

Шахтарям виплатять 1,4 мільярда зарплатних боргів - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:18

Шахтарям виплатять 1,4 мільярда зарплатних боргів - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Обов'язкові платежі від НАК "Нафтогаз України" - 1,4 млрд грн, які мають бути виплачені шахтарям, надійдуть найближчим часом.

Дивися повний текст Шахтарям виплатять 1,4 мільярда зарплатних боргів - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:18

Конечно, поступят... Нафтогаз уже третий день распродает для этого валюту, временно бвалив курс доллара на радость нерезидентам)
malkaum
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