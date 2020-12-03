Про це повідомив Юридичний портал України.
Дивися повний текст Які доходи доведеться задекларувати, щоб отримати субсидію (список).
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:50
Які доходи доведеться задекларувати, щоб отримати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які доходи доведеться задекларувати, щоб отримати субсидію (список).
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:51
Считается ли разовый доход от продажи машины Таврия 1991 года выпуска?
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