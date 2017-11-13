Українських заробітчан масово депортують з ЄС. Причина – порушення карантинних обмежень.
Дивися повний текст Українських заробітчан масово депортують з ЄС: назвали причину.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 07:29
Українських заробітчан масово депортують з ЄС: назвали...
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Дивися повний текст Українських заробітчан масово депортують з ЄС: назвали причину.
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