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Міжбанк: долар здає позиції

Міжбанк: долар здає позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:28

Міжбанк: долар здає позиції

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 28,27-28,29 гривень.

Дивися повний текст Міжбанк: долар здає позиції.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:29

І це на фоні безпрецедентного друку гривні та викупу валюти на міжбанку НБУ. Гадаю, так ще пару днів, і знову догори. Все одно московський рубль зміцнився сильніше, а білоруський взагалі демонструє на фоні т.зв. протестів стабільність. Тому, курс в пострадянських країнах завжди був політичною, а не ринковою константою.
nsdapzp
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