Іранський концерн SAIPA опублікував перші зображення перспективної глибоко модернізованої версії Renault Logan першого покоління.
Дивися повний текст В Ірані запускають виробництво седана на базі Renault Logan першого покоління (фото).
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Додано: Сер 09 гру, 2020 00:09
В Ірані запускають виробництво седана на базі Renault...
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Дивися повний текст В Ірані запускають виробництво седана на базі Renault Logan першого покоління (фото).
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:10
Ух иранцы отжигают! То у них был Пежо 407, они его слегка изменили и назвали IRAN KHODRO SAMAND. То теперь вместо Саманда будет Saipa...
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