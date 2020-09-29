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В Ірані запускають виробництво
седана на базі Renault...

В Ірані запускають виробництво седана на базі Renault...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:09

В Ірані запускають виробництво седана на базі Renault...

Пропонуємо до обговорення:
Іранський концерн SAIPA опублікував перші зображення перспективної глибоко модернізованої версії Renault Logan першого покоління.

Дивися повний текст В Ірані запускають виробництво седана на базі Renault Logan першого покоління (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:10

Ух иранцы отжигают! То у них был Пежо 407, они его слегка изменили и назвали IRAN KHODRO SAMAND. То теперь вместо Саманда будет Saipa...
Sanyok77
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