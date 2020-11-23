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Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь...
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Єнакіївський металургійний завод стягнув з державного бюджету борг за відшкодування податку на додану вартість в розмірі 106,7 мільйона гривень та пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.
Дивися повний текст Суди стягнули з держбюджету 200 мільйонів на користь заводу Ахметова
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R2
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:00
100 млн пени :) Богатое государство.
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Igorten
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:09
Енакиевский металлургический завод («ЕМЗ») — одно из старейших металлургических предприятий Украины. Расположен в городе Енакиево Донецкой области. На временно оккупированной территории и не платит налоги.
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censerus
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:52
censerus, уточню - не платит налоги Украине.
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RomanTik
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:29
Igorten написав:
100 млн пени
Богатое государство.
Должно быть откат судье в виде процента от пени, поэтому судья не поскупился.
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Ragnar
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Додано: Сер 09 гру, 2020 21:19
Єнакіївський металургійний завод стягнув з державного бюджету борг за відшкодування податку на додану вартість в розмірі 106,7 мільйона гривень та пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.
От що значить каста недоторканих.Прийняли відверто протиправне рішення,підтримали цим рішенням сепарів і нормально себе почувають в Україні. Олігархи теж не в накладі, працюючи за принципом "і нашим і вашим". Можливо СБУ хоч якось відреагує на такі антидержавні вчинки суддів! Мабуть, малоймовірно.
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qazzax
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Додано: Чет 10 гру, 2020 11:35
Податків цей завод в казну не платить, а повертати з бюджету України суд присудив. А чому Ахметов не звернувся в суд ДНР? Ще й пенсію їм плати.Таке може бути тільки в Україні. Да, так ми довго не протягнемо.
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urkorn
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:06
urkorn написав:
Податків цей завод в казну не платить, а повертати з бюджету України суд присудив. А чому Ахметов не звернувся в суд ДНР? Ще й пенсію їм плати.Таке може бути тільки в Україні. Да, так ми довго не протягнемо.
В січні 2015 ще платив. Статтю взагалі, ніхто з коментаторів, не читав?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:04
lapay написав:
В січні 2015 ще платив. Статтю взагалі, ніхто з коментаторів, не читав?
Все гарно прочитали, але навіть якби цей завод сплачував податки Україні ще в січні 2016, то все рівно, виплат сєпарам і українським олігархам ,які їх підтримують, не повинно бути ні в 2016, ні в 2017, а тим більше у 2020-у .Це ж фактично пряма підтримка злочинних угрупувань, які знищують Україну. Міліардери в мантіях в черговий раз цинічно наплювали на тих, хто захищає кордони від ворога, а тим білше на тих, хто вже загинув від рук російських лугандонів. І все це зроблено заради свого збагачення. Одне слово, отакі недоторкані суддівські С... жирують за наш кошт в Україні.
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qazzax
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:07
qazzax написав:
але навіть якби цей завод сплачував податки Україні ще в січні 2016, то все рівно, виплат сєпарам і українським олігархам ,які їх підтримують, не повинно бути
Сепарам ніхто і не платив, а олігархи отримали, хоч і не зароблені гроші, але по закону. В нас немає воєнного стану, ніхто дію законів і рішеннь судів не відміняв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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