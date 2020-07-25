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Антонов переводить Ан-225 «Мрія» на обслуговування...
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:11
Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія «Авіалінії Антонова» (Antonov Airlines) заявила про введення в повноцінну комерційну експлуатацію найбільшого транспортного літака в світі Ан-225 «Мрія».
Дивися повний текст Антонов переводить Ан-225 «Мрія» на обслуговування комерційних рейсів
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:12
...а до цього він дітей катав безкоштовно.
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providnyk
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