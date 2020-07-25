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Антонов переводить Ан-225
«Мрія» на обслуговування...

Антонов переводить Ан-225 «Мрія» на обслуговування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:11

Антонов переводить Ан-225 «Мрія» на обслуговування...

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія «Авіалінії Антонова» (Antonov Airlines) заявила про введення в повноцінну комерційну експлуатацію найбільшого транспортного літака в світі Ан-225 «Мрія».

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:12

...а до цього він дітей катав безкоштовно.
providnyk
 
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