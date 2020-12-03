Порядок обчислення середньої заробітної плати зачепить кожного.
Дивися повний текст Українцям по-новому оплачуватимуть відпустку.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:52
Українцям по-новому оплачуватимуть відпустку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям по-новому оплачуватимуть відпустку.
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:52
або я такий тупий чи шо.... Де сам порядок? ви би хочаб посилання дали на постанову.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 06:57
Ну ладно а роботодатели где возьмут деньги что бы вы плачивать ааа а может на ше государство начнёт выплачивать людям ане сибе карманы на бивают
Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:45
Так я один не понял смысла? Вы написали что изменилось(это понятно) а саму суть и сам закон и статью не написали!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:17
Тем, кто не заметил кликабельную ссылку в новости:
Слово "приняли" кликабельно и переводит на саму Постанову -
В Постанове кликабельны слова "Зміни, що додаються:" - переход на сами изменения -
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:03
yanyura ссылка на слове "приняли" появилась недавно, первоначально её не было )))
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