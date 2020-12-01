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У NASA вибрали астронавтів,
які мають висадитися на...

У NASA вибрали астронавтів, які мають висадитися на...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:22

У NASA вибрали астронавтів, які мають висадитися на...

Пропонуємо до обговорення:
У NASA визначилися з астронавтами, які претендують на місце в космічному кораблі Orion для польоту і висадки на Місяць в 2024 році за новою програмою Artemis.

Дивися повний текст У NASA вибрали астронавтів, які мають висадитися на Місяць в 2024 році (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:22

А зачем? Луноходов мало?
p_a_l
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