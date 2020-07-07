До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

RomanTik написав: Dear_Sir написав: 30% - её федеральный займ на 10 лет под 5.5% годовых 30% - её федеральный займ на 10 лет под 5.5% годовых

интерпретируем ситуацию относительно вашей дочери - она заканчивает универ и не хочет работать. Банк будет стоять над ней с кнутом и бить в печень или просто потребует возместить тело кредита + проценты? И чем эта ситуация принципиально отличается от госзаказа? интерпретируем ситуацию относительно вашей дочери - она заканчивает универ и не хочет работать. Банк будет стоять над ней с кнутом и бить в печень или просто потребует возместить тело кредита + проценты? И чем эта ситуация принципиально отличается от госзаказа?

Это не банк. Это федеральное правительство напрямую. Если она не захочет работать - гос-ву это до лампочки. Их интересует платежи, а не трудоустройство. Если не будет платить, то будут капать %. Можно платить мин платёж, $35 / мес и меры применяемые к тебе будут весьма ограничены. Т.е. в интерпретации с отработкой можно появиться на 10 минут в день, упорно поработать, и всё, пока, шлите письма.(я работаю и я нанят пока нас всех это устраивает). Если работник не хочет работать да и вдобавок люто ненавидит работу и работодатель не может/хочет избавиться от работника (мы же грОшы вложылы), то это не работа, а лютое извращение. Удачи в глобальной конкуренции с такими работниками.