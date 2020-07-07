До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

Dear_Sir написав:RomanTik написав:
интерпретируем ситуацию относительно вашей дочери - она заканчивает универ и не хочет работать. Банк будет стоять над ней с кнутом и бить в печень или просто потребует возместить тело кредита + проценты? И чем эта ситуация принципиально отличается от госзаказа?
Это не банк. Это федеральное правительство напрямую. Если она не захочет работать - гос-ву это до лампочки. Их интересует платежи, а не трудоустройство. Если не будет платить, то будут капать %. Можно платить мин платёж, $35 / мес и меры применяемые к тебе будут весьма ограничены. Т.е. в интерпретации с отработкой можно появиться на 10 минут в день, упорно поработать, и всё, пока, шлите письма.
Отработка это заведомо ущербная идея т.к. необходимым фектором успеха является заинтересованность в работе и свободный найм (я работаю и я нанят пока нас всех это устраивает). Если работник не хочет работать да и вдобавок люто ненавидит работу и работодатель не может/хочет избавиться от работника (мы же грОшы вложылы), то это не работа, а лютое извращение. Удачи в глобальной конкуренции с такими работниками.
Почему-то все, кто говорит про обязательную отработку забыли про один "тонкий момент": не хочешь "на завод" -- как в том анекдоте про Петлюру -- не иди -- никто не заставляет. Просто от текущего работодателя (да, все хоть сколько-нибудь головастые студенты на последних курсах уже работают) берется справка вида "бла-бла-бла, по окончанию учебы готовы устроить на полный день, бла-бла-бла". И собственно все -- отработка закончена.
И "отработка" -- на сомом деле никакое не наказание -- а шанс самому распоследнему троечнику на трудоустройство. Да, места, обычно не ахти -- так а куда еще устраивать распоследнего троечника?..