RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До Латвії переїхали 15
білоруських IT-компаній

До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:41

  Dear_Sir написав:
  RomanTik написав:
  Dear_Sir написав:30% - её федеральный займ на 10 лет под 5.5% годовых

интерпретируем ситуацию относительно вашей дочери - она заканчивает универ и не хочет работать. Банк будет стоять над ней с кнутом и бить в печень или просто потребует возместить тело кредита + проценты? И чем эта ситуация принципиально отличается от госзаказа?


Это не банк. Это федеральное правительство напрямую. Если она не захочет работать - гос-ву это до лампочки. Их интересует платежи, а не трудоустройство. Если не будет платить, то будут капать %. Можно платить мин платёж, $35 / мес и меры применяемые к тебе будут весьма ограничены. Т.е. в интерпретации с отработкой можно появиться на 10 минут в день, упорно поработать, и всё, пока, шлите письма.

Отработка это заведомо ущербная идея т.к. необходимым фектором успеха является заинтересованность в работе и свободный найм (я работаю и я нанят пока нас всех это устраивает). Если работник не хочет работать да и вдобавок люто ненавидит работу и работодатель не может/хочет избавиться от работника (мы же грОшы вложылы), то это не работа, а лютое извращение. Удачи в глобальной конкуренции с такими работниками. :mrgreen:

Почему-то все, кто говорит про обязательную отработку забыли про один "тонкий момент": не хочешь "на завод" -- как в том анекдоте про Петлюру -- не иди -- никто не заставляет. Просто от текущего работодателя (да, все хоть сколько-нибудь головастые студенты на последних курсах уже работают) берется справка вида "бла-бла-бла, по окончанию учебы готовы устроить на полный день, бла-бла-бла". И собственно все -- отработка закончена.
И "отработка" -- на сомом деле никакое не наказание -- а шанс самому распоследнему троечнику на трудоустройство. Да, места, обычно не ахти -- так а куда еще устраивать распоследнего троечника?..
_hunter
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Одну з найбільших в Україні IT-компаній атакували хакери...
R2 » Чет 03 вер, 2020 09:40
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 09:40
v_golub
Третина українських IT-компаній очікують завершення...
R2 » П'ят 24 лип, 2020 23:49
1 200
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 23:49
antonivs3
Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи...
R2 » Вів 07 лип, 2020 10:32
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 10:32
RomaI

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91522)
14.12.2020 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.