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Що робити, якщо термінал "з'їв"
гроші та не поповнив рахунок

Що робити, якщо термінал "з'їв" гроші та не поповнив рахунок
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:30

Що робити, якщо термінал "з'їв" гроші та не поповнив рахунок

Пропонуємо до обговорення:
Внесли гроші на банківську картку, а на рахунку нічого не змінилося.

Дивися повний текст Що робити, якщо термінал \"з'їв\" гроші та не поповнив рахунок.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:30

У меня пару лет тому был с Ощадбанком случай... с карточки деньги хотел снять.. ввел пин код автомат поурчал-поурчал карточку отдал потом поклацал и надпись - заберите деньги. НО денег нет на выдаче.. на телефон пришла СМС что сумма списана. Позвонил на горячую линию.. те послали писать заяву в отделение, потом еще службе безопасности писал.. потом еще 21 день ждать сказали, что инксация должна быть..потом пришел сказали прийти потом.. потом наступило через пару дней на картсчет вернули деньги. Ну с тех пор общение с банкоматами сведено до минимума.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:06

С карткой киянина тоже возня, ждите 2 недели, телефоны у них не отвечают, спросить не у кого, за разблокировку карточки берут 30 гривен, в очередях надо отстоять, функцию проезда надо идти в центр соц. захисту, метро отдельно в метро идти активировать. Вобщем, все для людей. Как вроде это не сам банк виноват, что терминалы глотают карточки.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:13

Re: Що робити, якщо термінал

Ну да. Люди всегде страдают.
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:04

Наличные на карту для оплаты съемной квартиры? Это где? И кому?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:34

Снимать всю операцию на телефон.
Мне когда то банкомат Привата не донес 2000 грн. Насчитал, деньги поехали и не приехали. Такое ощущение что упали на дно банкомата. После моего обращения с их проверками деньги мне отдали недели через 2.
Но слава Богу ничего нигде не писал. Если бы нужно было писать, то я мог только или послать или обложить.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:44

  Dikoy написав:Наличные на карту для оплаты съемной квартиры? Это где? И кому?

Что именно вас смущает? Вполне обычная практика. Это раньше хозяева каждый месяц приезжали лично за деньгами. Сейчас на карту квартиранты скидывают и всего делов. Чего кататься без толку?!
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:47

Многие обращались к журналистам ,после каких то ошибочных операций с банкоматами? :) .Хотя пример студентки Лины ,которая решила положить 1300 наличных денег,жизненный.
finua
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:00

Сегодня,точно такая ситуация была у меня.
Пополнила в терминале карточку Приват на 4000 грн,но ответа об успешной операции не получила.
На экране засветилось просьба звонить на горячую линию 3700.Деньги пополняла в самом банке и служащий бвнка посоветовал записать номер терминала , время операции и звонить на 3700.
Дозвониться не смогла,стала писать в чат на сайте Приват.
После переписки с Алиной ситуация была разрешена и деньги в течении часа были зачислены.
anisova99
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