З 1 грудня 2020 року українським пенсіонерам підвищили пенсійні виплати.
Дивися повний текст Кому підвищили пенсії у грудні (інфографіка).
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Додано: Нед 13 гру, 2020 19:52
Кому підвищили пенсії у грудні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому підвищили пенсії у грудні (інфографіка).
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:52
Жена, 42 года стажа, повысили с 1 декабря на 9гривень (хлеб не купишь). Издеваются, но пиарятся по всем сайтам. Хотя бы не рекламировали стыдобу. С 1 января повышают свет на 30процентов. С 1декабря уже газ, вода, квартира.
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