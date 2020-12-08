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Кому підвищили пенсії
у грудні (інфографіка)

Кому підвищили пенсії у грудні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 19:52

Кому підвищили пенсії у грудні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня 2020 року українським пенсіонерам підвищили пенсійні виплати.

Дивися повний текст Кому підвищили пенсії у грудні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 19:52

Жена, 42 года стажа, повысили с 1 декабря на 9гривень (хлеб не купишь). Издеваются, но пиарятся по всем сайтам. Хотя бы не рекламировали стыдобу. С 1 января повышают свет на 30процентов. С 1декабря уже газ, вода, квартира.
vytaly7
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