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У Кабміні розповіли, коли почнуть
готуватися до перепису...

У Кабміні розповіли, коли почнуть готуватися до перепису...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:37

У Кабміні розповіли, коли почнуть готуватися до перепису...

Пропонуємо до обговорення:
2021 року влада розпочне підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли почнуть готуватися до перепису населення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:37

Зачем спешить? Чем дальше оттягивать, тем меньше считать.
Зачем делать лишние телодвижения?
p_a_l
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