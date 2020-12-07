Клятий Порох, то все він придумав!
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Додано: Сер 16 гру, 2020 10:47
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:56
Frant аби не Порох! ©73%
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:36
По-моему, Вы не дружите с элементарными математическими расчетами.
Юрлица - плательщики ПДВ платят всего лишь разницу между размером ПДВ в проданной продукции/товаре и размером ПДВ в купленной продукции/товаре. И эта разница практически никогда не будет равняться 100%-ному ПДВ. В лучшем случае несколько процентов. А может быть и отрицательной, тогда ПДВ вообще возмещается из бюджета.
А вот как раз обычные граждане ВСЕГДА оплачивают 100% размера ПДВ.
Например, купив в супермаркете продовольственных продуктов на 120 грн., обычный гражданин сразу же заплатит 20 грн. ПДВ, а магазин, с этих же продуктов, должен будет заплатить, к примеру, 5 грн. ПДВ. Причем "взяты" они будут фактически из ПДВ, уплаченного обычным гражданином.
Так кто в итоге является более "прямым" или реальным плательщиком ПДВ?
Фактическим плательщиком ПДВ всегда является конечный покупатель, который приобретает продукцию/товар/услуги для собственных нужд. И в подавляющем большинстве случаев таковыми конечными покупателями являются обычные граждане.
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:40
Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи
Если бы не первое предложение и не последующий текст - то получилось бы вполне нормальное объяснение того как 20% налога размазывается на кучу продавцев и производителей которые являеются плательщиками НДС. Но ты зачем-то начал спорить сам с собой и доказывать что оказывается граждане платят НДС, а не юрлица.
Ну и да, изначально речь шла вообще о другом - о том что НДС гораздо сильнее бъет по карману в том числе и ФОП-а, чем кассовый аппарат. Так почему ФОП-ам не протестовать против НДС если уж так кассовый аппарат мешает?
Не надо рассказывать мне что 20% в чеке это сумма всего налога и что магазин заплатит в бюджет лишь часть этой суммы, а остальную заплатит его поставщик, завод сделавший пакет молока или колбасу и прочие кто поучаствовал в цепочке. Я и так это знаю. И сумма в чеке только лишь для того чтоб если покупатель колбасы сам является юрлицом платящим НДС, например рестораном русской кухни, то он может учесть это в своих налогах и указывая в чеке на оливье 20% НДС заплатить в бюджет только разницу между суммой в этом чеке и суммой в чеке на колбасу. Ни одно физлицо: ни покупатель колбасы, ни посетитель ресторана русской кухни - не платят НДС.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:26
Я так понимаю, ты отрицаешь сам принцип косвенного налогообложения, согласно которому плательщиком косвенного налога (в данном случае - ПДВ) является именно покупатель? Думаю, продолжать сию дискуссию не имеет смысла...
Додано: Чет 17 гру, 2020 02:01
Конечно не имеет раз ты не читаешь что я пишу и бросаешься спорить
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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