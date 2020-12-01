Про це інформує пресслужба відомства у Фейсбуці.
Дивися повний текст Вісім тисяч кожному: в інтернеті шахраї «виплачують» карантинні гроші.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 19:30
Вісім тисяч кожному: в інтернеті шахраї «виплачують»...
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Дивися повний текст Вісім тисяч кожному: в інтернеті шахраї «виплачують» карантинні гроші.
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:30
рєбятішечкі вже навіть юайку для фішингових лендінгів не верстають, бота забацали і всьо)
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