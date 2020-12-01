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Вісім тисяч кожному: в інтернеті
шахраї «виплачують»...

Вісім тисяч кожному: в інтернеті шахраї «виплачують»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:30

Вісім тисяч кожному: в інтернеті шахраї «виплачують»...

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує пресслужба відомства у Фейсбуці.

Дивися повний текст Вісім тисяч кожному: в інтернеті шахраї «виплачують» карантинні гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:30

рєбятішечкі вже навіть юайку для фішингових лендінгів не верстають, бота забацали і всьо)
nighthawk5
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