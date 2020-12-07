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Сьогодні останній день
подачі заяви на отримання...

Сьогодні останній день подачі заяви на отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 07:23

Сьогодні останній день подачі заяви на отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 15 грудня ‒ останній день для подання заяви на отримання виплати допомоги на дітей до 10 років.

Дивися повний текст Сьогодні останній день подачі заяви на отримання допомоги на дітей.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 07:23

А как же другие дети, им что помощь не нужна или они кушать не хотят?
pogorlaktatana
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 02:45

Это кидание кости что бы фоповцы перестали майданить и всего то а потом ещебольше выдерут с них не переживайте.
djankis157
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