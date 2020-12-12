На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень...

Додано: Чет 17 гру, 2020 12:46

Ragnar



1) В 99% случаев место работы сотрудника совпадает с местом его регистрации как сотрудника (и пофигу где сотрудник прописан). В какую налоговую бухгалтер фирмы подает отчет (раньше был 1-ДФ), там и платится налог. Соответственно и платится НДФЛ в 99% случаев по месту работы сотрудника.

2) Все!!! приезжие, которые прописаны в регионах а работают официально в Киеве, платят НДФЛ в киевскую казну.

3) Киев действительно заслуживает дополнительного финансирования. Но я считаю, что это дополнительное финансирование не должно идти на социальные нужды и покрытие убытков коммунальных предприятий. киевляне ни чем не лучше жителей других городов. Считаю, что в Киев нужно больше направлять денег на инфраструктурные проекты, потому что инфраструктурой пользуются не только 3,4 млн. прописаных здесь, а и 1,5-2млн приезжих людей из других регионов. В том числе городов и районов спутников. Каждое утро со стороны Борисполя, Броваров, БЦ, Житомира, Ковеля, Обухова и т.д. в Киев едет под 200-300 тыс. человек. И вообще Киев это лицо страны, ну не должны в столице сыпаться мосты, на исторических улицах разрушаться старинные здания и падать фонари прямо на оживленую дорогу.