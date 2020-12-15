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Шмигаль просить ВООЗ прискорити
поставки COVID-вакцини в...

Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в...
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:34

Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) прискорити поставки вакцини від COVID в Україну. Йдеться про постачвки в рамках глобального механізму COVAX.

Дивися повний текст Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:34

Так это мы до середины лета без вакцины, с гибридным карантином. А потом с протянутой рукой?
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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