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Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в...
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) прискорити поставки вакцини від COVID в Україну. Йдеться про постачвки в рамках глобального механізму COVAX.
Дивися повний текст Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в Україну
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:34
Так это мы до середины лета без вакцины, с гибридным карантином. А потом с протянутой рукой?
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straponesa
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