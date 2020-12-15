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Рада ухвалила законопроєкт про зниження ПДВ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:35
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14%.
Дивися повний текст Рада ухвалила законопроєкт про зниження ПДВ для агросектору до 14%
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R2
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:36
Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте! ;)
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Igorten
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:45
..по внутренним поставкам понятно.. почему это же снижение коснулось импорта?!.. помогаем агросектору всего остального мира и далее давить нашего с/х производителя?!.. нонсенс!!!
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maestro71
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