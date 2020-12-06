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У що найчастіше
інвестують українці - ICU

У що найчастіше інвестують українці - ICU
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:09

У що найчастіше інвестують українці - ICU

Пропонуємо до обговорення:
Люди після періоду банкопаду в 2014-2015 хочуть просто і надійно отримувати пасивний дохід, каже експерт.

Дивися повний текст У що найчастіше інвестують українці - ICU.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:09

З валютними облігаціями комісія у 25 доларів за кожну операцію у них. Дрібним вкладникам - не вигідно.
bodia1406
 
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