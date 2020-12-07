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Кулеба назвав три пріоритети
для зовнішньої економіки...

Кулеба назвав три пріоритети для зовнішньої економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:10

Кулеба назвав три пріоритети для зовнішньої економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три пріоритетні завдання для зовнішньої української економіки на наступні 10 років.

Дивися повний текст Кулеба назвав три пріоритети для зовнішньої економіки України на наступні 10 років.
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